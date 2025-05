Cesena, raffiche di vento notturne: numerosi interventi di messa in sicurezza e rimozione alberi

Le forti raffiche di vento che hanno interessato il territorio comunale di Cesena nella notte hanno causato diversi danni, richiedendo un vasto intervento di emergenza per la pulizia e la manutenzione delle strade. Le operazioni, avviate già dalle prime ore del mattino, sono state coordinate dall’Ufficio Lavori Pubblici del Comune in collaborazione con la Provincia di Forlì-Cesena.

I tecnici provinciali sono intervenuti in particolare su via Celincordia, dove hanno rimosso alberi e rami caduti sulla carreggiata, ripristinando la sicurezza per la circolazione. Nel parco verde comunale, tra Osservanza e Ponte Abbadesse, è stato rimosso un pioppo pericolante lungo il vialetto della Pace, operazione che ha coinvolto anche i cantonieri.

Altri interventi di emergenza e manutenzione sono stati eseguiti o sono tuttora in corso in varie zone della città, tra cui via Garampa, i giardini delle scuole Vigne Parco e primaria di Martorano, il parco Nkosi Johnson a Case Finali, via Ceriana, via Turchi, via Susini a Ponte Pietra, la scuola primaria di Ponte Pietra e la pista ciclabile di via Del Mare.

Un’ulteriore operazione interesserà l’alveo del fiume Savio, nella zona del ponte vecchio. Qui, sotto la competenza dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, si procederà con la rimozione di una pianta pericolosa. Anche in questo caso i tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo di verifica per pianificare al meglio l’intervento.

Gli interventi, in larga parte scaturiti anche dalle segnalazioni dei cittadini, hanno come obiettivo principale quello di garantire la sicurezza dei tratti stradali interessati, assicurando al contempo la fluidità e la sicurezza del traffico veicolare. Il Comune rinnova l’invito alla prudenza e alla collaborazione da parte della cittadinanza, soprattutto in presenza di condizioni meteo avverse.