Cesena, referendum dell’8 e del 9 giugno: tutti gli iscritti all’Albo degli scrutatori possono comunicare la propria disponibilità

A partire dalla mattinata di lunedì 7 aprile tutti gli iscritti all’Albo degli scrutatori possono comunicare alla Commissione elettorale la propria disponibilità ad essere designati quali scrutatori in occasione dei Referendum di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.

Contestualmente, coloro che dispongono di un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a 10.000 euro, possono chiedere di essere inclusi nella quota riservata per condizione di difficoltà economica ed avere priorità al momento della designazione.

Gli scrutatori saranno impegnati: sabato 7 giugno dalle ore 16:00 per la costituzione del seggio fino al termine delle operazioni; domenica 8 giugno dalle ore 07:00 alle ore 23:00; lunedì 9 giugno dalle ore 07:00 fino al termine dello spoglio delle schede. Ulteriori dettagli o rettifiche saranno forniti a seguito di comunicazioni ministeriali o della Prefettura.

È possibile compilare e trasmettere la comunicazione online (con SPID, CIE o CNS) al seguente collegamento: https://www.comune.cesena.fc.it/servizio/scrutatori-disponibilita/

C’è tempo fino alle ore 24:00 di domenica 11 maggio.

La manifestazione di disponibilità non dà diritto alla nomina, che in ogni caso spetta alla commissione elettorale comunale. Se il numero di disponibilità ricevute non sarà sufficiente a coprire il fabbisogno, si procederà comunque alla designazione attingendo all’Albo degli Scrutatori. È anche possibile comunicare la propria eventuale indisponibilità temporanea (valida solo per le prossime elezioni).

