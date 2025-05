Cesena riparte dal verde: torna “Green City – Allariaperta”, l’estate nei parchi si fa comunità

Torna anche per il 2025 l’attesa iniziativa “Green City Cesena – Allariaperta”, il progetto lanciato dall’Amministrazione comunale nel 2020 che valorizza parchi e spazi verdi cittadini attraverso attività sportive, culturali e ricreative a cielo aperto. Un format ormai consolidato che, come sottolinea l’Assessore alla Partecipazione e ai Quartieri Lorenzo Plumari, “continua a suscitare grande interesse nei cittadini e nelle realtà del territorio”.

L’invito a partecipare è rivolto a associazioni, comitati, imprese, enti del Terzo settore e cittadini, chiamati a proporre iniziative in grado di animare le aree verdi pubbliche, rendendole più attrattive, inclusive e vivibili. L’obiettivo è rafforzare la coesione sociale e promuovere uno stile di vita attivo e sostenibile, a diretto contatto con la natura.

Il progetto, attivo tutto l’anno, non si limita alla stagione estiva ma accoglie proposte progettuali in ogni momento, attraverso una piattaforma online dedicata (link al sito). Fin dalla sua nascita in piena pandemia, “Green City” si è affermato come modello partecipativo per la gestione condivisa di parchi e giardini, contribuendo anche alla creazione di nuovi arredi e soluzioni per una fruizione più sicura e piacevole degli spazi pubblici.

Per il 2025, sono già numerose le adesioni ricevute da associazioni ed enti, ma il Comune rilancia l’appello: c’è ancora tempo per unirsi alla rete di chi vuole costruire una Cesena più verde, attiva e comunitaria