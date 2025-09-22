Cesena. Ripristino dei marciapiedi nelle vie Pietro Mascagni e Riccardo Zandonai, avvio dei lavori a partire da lunedì 22 settembre

Come cambia la viabilità

Al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza per la circolazione pedonale e veicolare, lunedì 22 settembre nelle vie Pietro Mascagni, dall’incrocio con via don Giovanni Minzoni fino all’incrocio con via Riccardo Zandonai, e Riccardo Zandonai, dal civico 47 al civico 97, avranno inizio i lavori di ripristino danni alberature e marciapiedi con interventi mirati alla messa in sicurezza dei tratti stradali e pedonali interessati dalla crescita non controllata delle alberature.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di cantiere, dalle ore 7:30 di lunedì, fino a venerdì 24 ottobre, lungo le vie indicate sarà istituito divieto di sosta con rimozione forzata valido per 24 ore.

Tale provvedimento si rende necessario per permettere alla ditta esecutrice Edilsage Srl di Rimini di lavorare in piena sicurezza, eliminando le situazioni di pericolo derivanti dalla deformazione di marciapiedi e sede stradale causata dalle radici delle alberature.

La regolamentazione temporanea della viabilità sarà indicata da apposita segnaletica verticale di preavviso, deviazione e indicazione lavori, che sarà posizionata a cura della ditta esecutrice dei lavori.