Cesena. Scomparsa di Cristina Golinucci: ancora una volta la famiglia si oppone all’archiviazione

La famiglia di Cristina Golinucci continua a opporsi all’archiviazione delle indagini sulla sua scomparsa avvenuta a Cesena nel 1992, quando aveva 21 anni. L’avvocata della madre, Barbara Iannuccelli, spiega che non si può chiudere il caso senza aver prima rintracciato il ragazzo di colore coinvolto in due violenze sessuali due anni dopo la scomparsa di Cristina. Questa è la seconda richiesta di archiviazione del fascicolo per omicidio contro ignoti dopo l’ultima riapertura del caso, la decima dal giorno in cui la ragazza sparì dal convento dei cappuccini in cui aveva un appuntamento con un frate.