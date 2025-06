Cesena, scontro tra automobile e motocicletta: grave incidente all’incrocio tra via Violetti e Borghetto Vecchio

Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 25 giugno, intorno alle ore 18:00, la Polizia Locale di Cesena è intervenuta a seguito di un grave incidente stradale avvenuto all’intersezione tra via Violetti e Borghetto Vecchio.

Coinvolti nello scontro un’autovettura Seat Arona, condotta da un uomo di 61 anni residente a Gambettola, e una motocicletta Yamaha T-Max guidata da un 35enne di San Mauro Pascoli.

A seguito dell’impatto, il motociclista ha riportato lesioni serie, tra cui una frattura esposta a una gamba. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale ‘Maurizio Bufalini’ di Cesena per le cure del caso. Il conducente dell’automobile, invece, non ha riportato ferite.

L’Unità infortunistica stradale della Polizia Locale è attualmente impegnata nelle operazioni di ricostruzione della dinamica dell’incidente. La presenza di un testimone oculare sarà fondamentale per chiarire le circostanze, considerata l’assenza di sistemi di videosorveglianza nell’area interessata.

Per consentire l’esecuzione dei rilievi e garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti della strada, è stata disposta la temporanea chiusura della circolazione su via Violetti nel tratto compreso tra via Vigo Ruffio e Viadotto Gandhi.

Sul posto sono intervenute complessivamente sei pattuglie della Polizia Locale – due dedicate all’infortunistica stradale, due al pronto intervento e due del reparto Edilizia-Ambiente per la gestione della viabilità. Inoltre, sono stati impiegati un’ambulanza e un’automedica del 118 per i soccorsi sanitari.