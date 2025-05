Cesena, scoperta eccezionale a Villa Silvia Carducci: ritrovata una dedica autografa di Giosuè Carducci alla contessa Pasolini Zanelli

Un ritrovamento straordinario arricchisce il patrimonio storico e culturale di Villa Silvia Carducci, la storica residenza situata tra le colline di Lizzano, vicino a Cesena. È stato infatti riportato alla luce un volume di poesie di Giosuè Carducci, con una dedica autografa del celebre poeta rivolta alla contessa Silvia Pasolini Zanelli, sua grande amica e figura di spicco nell’ambiente artistico e musicale dell’Ottocento.

Il libro non rappresenta solo un raro documento letterario, ma anche una testimonianza diretta del forte legame personale e intellettuale che univa il premio Nobel per la Letteratura alla contessa, che oltre alla nobiltà vantava un talento riconosciuto come compositrice, con opere pubblicate dalla prestigiosa casa editrice Ricordi.

Tra le poesie contenute nel volume, particolare rilievo assume ‘Vignetta’, un componimento che Silvia trasformò in musica, unendo così la parola poetica alla melodia. Grazie al raro Piano Melodico Racca, strumento storico appartenuto alla Regina Margherita di Savoia e conservato nel Museo Musicalia di Villa Silvia, oggi è possibile ascoltare questa composizione in una suggestiva esecuzione dal vivo, riprodotta tramite cartoni perforati, la tecnologia meccanica dell’epoca.

Franco Severi, presidente dell’Associazione Musica Meccanica Italiana e gestore della villa comunale, ha sottolineato l’importanza del ritrovamento: “Questo volume e la musica ad esso legata offrono un prezioso spaccato sul ruolo culturale della contessa Silvia Pasolini Zanelli, rendendo Villa Silvia un luogo dove il passato rivive attraverso arte e memoria.”

La villa conferma così la sua vocazione a custode di storia e cultura, offrendo ai visitatori un’esperienza unica che unisce poesia, musica e narrazione in un affascinante viaggio nel tempo.