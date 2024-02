Cesena. Sicurezza stradale e maltempo. Quattro sinistri rilevati dalla Polizia Locale nella giornata di ieri, lunedì 26 febbraio

La pioggia di questi giorni ha reso ancora più scivolose le strade. In modo specifico, nel corso della giornata di ieri, lunedì 26 febbraio, si sono registrati quattro sinistri stradali presi in carico dal Comando di Polizia Locale di Cesena. Il primo incidente stradale si è verificato in mattinata, intorno alle ore 09:15, in viale Oberdan, dove un motociclista di 55 anni ha perso il controllo del proprio mezzo finendo a terra senza riportare gravi conseguenze.

Poco dopo, alle ore 10:00, in viale G. Marconi, un uomo di 92 anni alla guida del suo Apecar, nonostante procedesse a velocità contenuta, ha investito una donna di 52 anni mentre attraversava le strisce pedonali. Anche in questo caso, fortunatamente nessuno dei due ha riportato gravi conseguenze. All’arrivo degli agenti di Polizia Locale la cinquantaduenne era illesa.

Nel pomeriggio, alle ore 16:15, un ulteriore intervento di una pattuglia è stato richiesto in via del Tunnel dove una persona di 31 anni alla guida del suo motociclo ha perso il controllo cadendo a terra e riportando alcune lievi ferite. In questo caso, oltre alla Polizia Locale, sono intervenuti i sanitari del 118. Ultimo sinistro della giornata si è verificato alle ore 20:10 in viale IV novembre dove un pedone, uomo di 68 anni, è stato investito da un’automobile Mercedes alla cui guida c’era un uomo di 34 anni. Fortunatamente il pedone non ha riportato ferite gravi. A differenza degli altri incidenti rilevati nel corso della giornata, in questo caso la dinamica dei fatti potrà essere ricostruita fedelmente visionando le telecamere presenti.

La Polizia Locale consiglia agli utenti della strade di prestare la massima attenzione, soprattutto nel corso delle giornate di pioggia la massima attenzione, e a regolare la velocità in base alle condizioni meteo e della strada.

Cesena, 27 febbraio 2024