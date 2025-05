Cesena: Sindaco e Assessore incontrano i cittadini per la nuova circonvallazione di Calabrina

Sabato 31 maggio, a Cesena, il Sindaco Enzo Lattuca e l’Assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri saranno a disposizione dei residenti del quartiere Cervese Nord per un incontro informativo sulla circonvallazione di Calabrina. L’appuntamento, previsto dalle 9 alle 12 presso la sede del quartiere in via Fratelli Latini 24, è aperto a tutti senza bisogno di prenotazione.

L’iniziativa rappresenta un passo avanti nel percorso del progetto preliminare, già presentato pubblicamente lo scorso marzo, e anticipa la fase in cui saranno raccolte le osservazioni e i suggerimenti dei cittadini. Durante la mattinata, i rappresentanti dell’amministrazione comunale e del quartiere illustreranno nel dettaglio l’iter progettuale e risponderanno alle domande di chi vorrà approfondire gli aspetti tecnici e amministrativi dell’opera.

Il progetto, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con un contributo di 12 milioni di euro tramite il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027, riguarda la realizzazione di una variante alla SP7 Cervese, tra il casello autostradale A14 di Cesena e l’abitato di Calabrina, nota come circonvallazione di Calabrina e Villa Calabra. L’importo totale dell’opera ammonta a circa 15,8 milioni di euro, coperti in parte da cofinanziamenti della Provincia di Forlì-Cesena e del Comune di Cesena.

Questo incontro si inserisce nel più ampio impegno delle istituzioni per migliorare la viabilità provinciale e le infrastrutture di trasporto, offrendo così ai cittadini l’opportunità di partecipare attivamente al processo decisionale e conoscere in prima persona i dettagli di un intervento di grande rilevanza per la zona.