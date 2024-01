Cesena. Sneakers da collezione nel mirino dei ladri: furto notturno a Resellzone. I titolari chiedono un supporto morale

Furto nella notte nel negozio Resellzone a Cesena, di Galleria Urtoller. Il negozio è rivenditore di sneakers esclusive, spesso costosissime. “Vogliamo informarvi – dicono i giovani titolari attraverso i social – di quello che è successo, hanno rubato tutto. Stanotte sono entrati i ladri e hanno ‘ripulito’ abbastanza, hanno preso quasi tutte le Jordan 4, hanno rubato un modello di scarpa che costa 3000 mila euro, hanno lasciato solo un paio. Cercheremo di riprenderci ed avere più forza per affrontare questo 2024, di sicuro quando abbiamo aperto il negozio non ci saremmo mai aspettati di trovarci in una situazione del genere. Abbiamo i brividi e chiediamo solo il vostro supporto morale”.