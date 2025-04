Cesena Sport City, il Comune lavora alla riqualificazione del centro sportivo di via Marzolino, nel quartiere Fiorenzuola, e al prolungamento della ciclabile annessa

Assessore Christian Castorri: “Intervento di grande valore che coniuga sport, mobilità e rigenerazione urbana”

Mentre i lavori al centro sportivo di Villachiaviche proseguono spediti, il Comune di Cesena lavora alla definizione di un ulteriore importante intervento inserito nel progetto ‘Cesena Sport City’ che coniuga mobilità sostenibile e rigenerazione degli impianti sportivi promuovendo la buona e sana pratica sportiva a tutte le età, un’azione capillare e diffusa nella città che diventa prototipo di una nuova visione urbana, di un nuovo pensiero sulla città della contemporaneità e dei suoi abitanti.

Si tratta della riqualificazione del centro sportivo Fiorenzuola in via Marzolino, con realizzazione della relativa connessione ciclabile, per cui l’Amministrazione comunale si candida al Bando pubblico per la selezione di Piani di Sviluppo in aree dismesse o in disuso della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un importo totale di 3.800.000,00 euro. Il progetto candidato ben risponde all’avviso pubblicato, in quanto prevede interventi di qualificazione della città pubblica, del verde urbano e della mobilità sostenibile.

“L’obiettivo del Piano di Sviluppo – commenta l’Assessore allo Sport e ai Lavori Pubblici Christian Castorri – è quello di migliorare la qualità della vita delle persone, offrendo a tutti la possibilità di sperimentare nuovi percorsi e stili di vita attivi, sani, partecipati e sostenibili, attraverso il consolidamento del concetto di benessere e salute, non solo legato al benessere fisico, ma anche alla dimensione aggregativa e sociale, grazie al potenziamento dell’offerta di spazi e occasioni per la socialità. Movimento, inclusione e comunità sono tre concetti chiave su cui si basa la visione di ‘Cesena Sport City consolidata in questi anni sul territorio attraverso il miglioramento e l’ampliamento dell’impiantistica sportiva. Con l’intervento di via Marzolino che non si limita a un semplice ammodernamento delle strutture sportive, ma punta a trasformare l’intera area in un polo attrattivo per la comunità – prosegue l’Assessore – procediamo in questa direzione e lo facciamo cogliendo un’opportunità fondamentale per la rigenerazione urbana e lo sviluppo sostenibile di Cesena.”.

Ad oggi il centro sportivo, composto da due aree tagliate dalla via Balbo, vede la presenza di due campi da tennis, un campo da calcio a 5 in sintetico, un campo da calcio a 11 in erba, un campo da basket e un edificio di servizio, mentre nell’area di intervento sono presenti un campo da calcio in erba per allenamenti, un parco giochi e due edifici che ospitano i servizi per il campo di allenamento e locali per il gioco del biliardo e necessita di una riqualificazione poiché attualmente non è adeguato alle esigenze.

La valorizzazione del centro permetterà di recuperare spazi non conformi alle esigenze, restituendoli alla cittadinanza con nuove funzionalità e servizi. Grazie a impianti moderni e accessibili, l’area potrà diventare un punto di riferimento per la pratica sportiva e il benessere, incentivando la partecipazione attiva di giovani, famiglie e sportivi di ogni livello. Il nuovo collegamento ciclabile avrà un ruolo chiave nel rendere l’area più accessibile. “Il progetto di riqualificazione – sottolinea l’Assessore Castorri – non riguarda solo lo sport, ma rappresenta un intervento strategico che intreccia rigenerazione urbana, miglioramento delle infrastrutture, sostenibilità ambientale e sviluppo economico. Un investimento che trasformerà il centro sportivo Fiorenzuola in un luogo di aggregazione dinamico e moderno, con ricadute positive per tutta Cesena”.

A partire da settembre 2026, una volta ottenuto il finanziamento richiesto,prenderanno avvio il lavori di realizzazione di un nuovo edificio, collocato nella parte sud dell’area di progetto, che ospiterà 12 tavoli da biliardo, con annessi bar e spazi ufficio, oltre agli spogliatoi a servizio dei campi da calcio esterni. Gli spazi tuttavia potranno accogliere ulteriori discipline offrendo un’opportunità ad altre associazioni (è questo il caso del ping pong, di freccette, e di biliardino). La nuova palazzina sarà adibita al gioco del biliardo con spogliatoi anche a servizio del campo esistente e la sostituzione tramite demolizione e ricostruzione dei due edifici esistenti in cui sono presenti gli spogliatoi e i locali di servizio per il campo da calcio e un edificio con la sala biliardo. Il secondo intervento, relativo alla ciclabile, prevede di prolungare il tratto di ciclabile esistente a partire da via Don Milani per garantire il passaggio della viabilità anche in adiacenza al centro sportivo, tenendo aperta la possibilità di un ulteriore successivo ampliamento in direzione est. Il tratto iniziale del tracciato si colloca in un’area verde tra l’area residenziale condominiale e viale Abruzzi.

Cesena, 5 aprile 2025

L’Ufficio Stampa

Alessandro Notarnicola