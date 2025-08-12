Cesena, stalker 46enne finisce in carcere: inefficaci tutte le misure cautelari precedenti

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della Stazione di San Carlo di Cesena hanno arrestato un uomo di 46 anni a seguito di un aggravamento della misura cautelare disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Forlì, su richiesta della Procura locale.

L’uomo è ritenuto presunto responsabile di atti persecutori nei confronti di un collega di lavoro. Le indagini, scaturite dalla denuncia della vittima, hanno dimostrato l’inefficacia delle misure restrittive già in vigore da gennaio, che comprendevano il divieto di avvicinamento alla persona offesa, gli arresti domiciliari, il divieto di comunicazione con la vittima e il divieto di dimora nel comune di Cesena.

Nonostante queste misure, l’indagato avrebbe continuato a porre in essere gravi minacce e reiterate condotte violente contro la stessa persona. Immediatamente rintracciato dai Carabinieri, l’uomo è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, trasferito presso la Casa Circondariale di Forlì, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.