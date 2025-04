Cesena, Start Romagna acquista nuovi locali in piazzale Karl Marx per biglietteria e punto informativo

Proseguono i lavori di riqualificazione dell’area stazione di Cesena, che si inseriscono all’interno di un ampio progetto di rigenerazione urbana, del valore di circa 11 milioni di euro, che coinvolge sia l’ex scalo merci che piazzale Karl Marx. Il progetto mira a rinnovare l’intera area per migliorare i servizi di trasporto pubblico e gli spostamenti quotidiani di residenti e visitatori.

In questo contesto, Start Romagna, attuale gestore del trasporto pubblico locale (TPL), ha recentemente acquisito due locali commerciali in piazzale Karl Marx, situati sotto l’hotel Alexander. Questi spazi ospiteranno un punto informativo e una biglietteria destinati a servire i viaggiatori e a rendere più efficienti i servizi offerti all’utenza.

“L’acquisto di questi locali da parte di Start Romagna – afferma l’Assessore Christian Castorri – segna un passo importante verso il futuro, quando l’intera area, completamente rinnovata, sarà pienamente fruibile dalla comunità cesenate. Siamo pronti a collaborare con Start Romagna per la gestione di questi spazi, con l’obiettivo di massimizzare l’efficacia dei servizi offerti ai cittadini e ai visitatori”.

Il Presidente di Start Romagna, Roberto Sacchetti, ha sottolineato che si tratta di un ritorno per la società, dato che il Punto Bus era precedentemente situato nell’edificio ex Arrigoni. Dopo la necessità di riqualificare tali spazi, la società aveva trovato una sistemazione provvisoria in Galleria Cavour. “Con l’opportunità di acquistare circa 100 metri quadrati di immobile commerciale, il CdA ha deciso di cogliere questa occasione per dotarsi di una nuova sede in una posizione strategica, proprio in piazzale Karl Marx, che sarà operativa prima dell’inizio del nuovo anno scolastico”, ha dichiarato Sacchetti.

Il nuovo Punto Bus non solo servirà come punto di riferimento per il trasporto pubblico locale, ma sarà anche un importante punto di informazione per coloro che arrivano in treno a Cesena, contribuendo a rendere la città ancora più accogliente per i visitatori.