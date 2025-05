Cesena, strade più sicure e moderne: la Giunta stanzia un milione in più per la manutenzione urbana ed extraurbana

La Giunta comunale continua a investire sulla sicurezza e sulla qualità della rete stradale, con un nuovo stanziamento da 1 milione di euro destinato alla manutenzione ordinaria e straordinaria di diverse vie urbane ed extraurbane. Le nuove risorse si aggiungono agli 800 mila euro già previsti, portando il totale disponibile a 1,8 milioni.

L’intervento riguarda numerosi tratti del territorio comunale, tra cui via Emilia, i viali Carducci e Finali – già oggetto di abbattimento delle barriere architettoniche – e le vie Pietro Turchi, Dell’Amore, Padre Vicinio da Sarsina, oltre a strade strategiche come la ‘gronda bretella’, le vie Dismano, Cervese e San Cristoforo.

“L’obiettivo – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri – è quello di alzare ulteriormente il livello della manutenzione stradale, grazie a un piano strutturato che tiene conto delle priorità effettive e delle necessità emerse anche dopo l’alluvione”. Castorri sottolinea come l’investimento rappresenti un impegno concreto a rendere la rete viaria più sicura, moderna e resistente agli agenti atmosferici e all’usura del tempo.

Parallelamente al nuovo pacchetto di finanziamenti, sono in corso o già conclusi vari interventi. Tra questi, il ripristino completo del manto stradale in via San Giorgio, tra via Montaletto e via Violone di Gattolino, seguito al rifacimento della rete idrica da parte di Hera. Completati anche lavori su tratti delle vie Borello, Gallo, comunale Montalti, San Carlo, Casalbono, Raggio della Torre e Cervese.

A partire da lunedì 26 maggio partiranno inoltre i lavori in via Mura Giardino Pubblico e vicolo Cappuccine per la sistemazione dei sottoservizi idrici, danneggiati da infiltrazioni che hanno interessato le cantine degli edifici. Sarà istituito il divieto di transito, esclusi i residenti e i mezzi di soccorso.

Dal 27 maggio, nuovi cantieri apriranno nelle vie Roversano, Madonnina e Don Giovanni Verità, mentre da giugno si interverrà anche in via Subborgo Brenzaglia (Oltresavio), via Mura Federico Comandini e via Canonico Lugaresi (Centro urbano), via Fiorenzuola, rotonda Madre Teresa di Calcutta (Fiorenzuola), e via Mestre (Cervese Sud).

Conclude l’assessore: “Dopo la stagione degli investimenti infrastrutturali grazie al PNRR, ora puntiamo con decisione su manutenzione e prevenzione, elementi centrali della nostra strategia per i prossimi anni”.