Cesena, tensione al Bufalini: parenti del 15enne sinti in coma dopo incidente in scooter creano scompiglio

E’ ancora in coma il ragazzo di 15 anni, appartenente alla comunità sinti, protagonista di uno scontro tra il suo scooter e un’auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 23:00 di sabato scorso in via Acquario, nella zona Costellazioni di Rimini.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava uscendo da una strada chiusa in sella al suo scooter Yamaha, privo di casco, quando si è scontrato con una Opel Astra guidata da un uomo di 40 anni di origine bielorussa residente nella zona. L’impatto è stato violento, causando al ragazzo un grave trauma cranico.

Trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, il 15enne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla testa e rimane in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva. I medici mantengono riservata la prognosi, ma esprimono cauto ottimismo riguardo a un possibile miglioramento.

La notizia ha richiamato numerosi parenti e amici del giovane presso l’ospedale, creando momenti di tensione che hanno richiesto l’intervento della Digos per mantenere l’ordine. Circa cinquanta persone si sono radunate all’esterno del pronto soccorso, manifestando preoccupazione per le condizioni del ragazzo.

Sul luogo dell’incidente, le forze dell’ordine sono intervenute per proteggere l’automobilista coinvolto, temendo reazioni da parte dei familiari del 15enne. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.