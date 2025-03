Cesena. Terza tappa Settimana internazionale Coppi e Bartali. Sindaco Enzo Lattuca e Assessore Christian Castorri: “Importante occasione per Cesena, città dalla forte vocazione sportiva che lavora alla realizzazione di impianti più performanti e per tutti”

“Ancora una volta – commentano il Sindaco Enzo Lattuca e l’Assessore allo Sport Christian Castorri – Cesena si conferma un palcoscenico di grande rilievo, ospitando un evento sportivo di portata internazionale che, tappa dopo tappa, mette in dialogo città diverse sotto il segno dello sport, della sana competizione e, non meno importante, dell’intrattenimento. Siamo certi che manifestazioni come la ‘Settimana internazionale Coppi e Bartali’ rappresentino una risorsa fondamentale per i territori, assicurando risultati significativi e creando occasioni di festa che coinvolgono attivamente l’intera comunità. La terza tappa, Riccione-Cesena, ha visto la partecipazione di ben 170 ciclisti provenienti da tutto il mondo, che in questa occasione hanno avuto l’opportunità di conoscere la nostra città, vivendo direttamente l’emozione della competizione”.

“Come già sottolineato in altre occasioni di questa natura – proseguono Sindaco e Assessore – Cesena è fortemente legata allo sport, e tale connessione si rafforzerà ulteriormente con il completamento dei lavori sulla pista di Atletica, all’Ippodromo, e al centro sportivo di Villachiaviche, il cui cantiere procede nei tempi stabiliti prevedendo la conclusione delle opere tra maggio e giugno, funzionale all’avvio delle attività sportive lunedì 1° settembre 2025. Questi poli rappresentano veri e propri centri nevralgici per la vita sportiva e atletica della nostra comunità, cruciali per il lavoro quotidiano delle associazioni e delle società sportive, ma anche per le tante famiglie che, investendo nell’attività sportiva, accompagnano i propri figli nel percorso di crescita e formazione. Non mancano poi iniziative e occasioni tese ad ampliare l’offerta sportiva cittadina: è questo, tra gli altri, il caso del progetto ‘Per un calcio integrato’, presentato di recente a Roma al ministro dello Sport e i Giovani Andrea Abodi e promosso insieme al Cesena Fc”.

“Ringraziamo gli organizzatori dell’evento, gli agenti di Polizia Locale, i volontari e tutti coloro che hanno contribuito all’ottima riuscita di questa terza tappa, conclusa nel pomeriggio con le premiazioni e con l’assegnazione della maglia Continental, simbolo della città. Cesena guarda già ai prossimi eventi con lo spirito della città sempre aperta a nuove proposte, sportive e non”, concludono.

Cesena, 27 marzo 2025