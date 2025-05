Cesena, torna il corso di autodifesa: teoria e pratica per affrontare il pericolo con consapevolezza

Imparare a riconoscere una minaccia, controllare la paura e reagire con lucidità: sono questi i pilastri del corso di autodifesa in programma a Cesena nelle giornate dell’11, 14 e 20 giugno, presso la sede Iscom di Confcommercio. Il seminario, strutturato in 9 ore complessive, si articola in una prima parte teorica in aula e due lezioni pratiche in palestra, per un percorso completo che combina conoscenza, prevenzione e azione.

Durante la lezione introduttiva, della durata di 3 ore, si affronteranno temi cruciali come l’intuito nel percepire un pericolo imminente, il controllo emotivo e la lettura del linguaggio corporeo, elementi indispensabili per affrontare situazioni critiche. Nelle sessioni successive, che si svolgeranno in palestra, i partecipanti potranno apprendere tecniche di liberazione da un’aggressione e di attacco mirato, focalizzandosi su precisione ed efficacia dei movimenti.

L’iniziativa è promossa dalla Consulta delle Donne, in collaborazione con Iscom Cesena, grazie al contributo professionale del maestro Igor Ronchi, direttore tecnico della Bronx Gym di Cesena ed ex atleta professionista. Il corso nasce con l’obiettivo di fornire a donne e uomini di tutte le età gli strumenti per affrontare il quotidiano con maggiore sicurezza, senza assumere un ruolo passivo, ma riconoscendo i rischi del presente e preparandosi ad affrontarli con consapevolezza e determinazione.

Il progetto verrà replicato anche nei comuni di Forlì e Gambettola, a conferma di un’esigenza sentita e condivisa da un numero crescente di cittadini. Per gli organizzatori, la prevenzione, la conoscenza e la capacità di reagire sono le vere chiavi per una vita più libera e serena.

Info e iscrizioni:

www.bronxgym.it/autodifesa

0547 639835 / 373 7573047

info@iscomcesena.it