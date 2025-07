Cesena, tragedia nei campi di Tessello: muore schiacciato dal trattore mentre lavora col padre

Un 47enne perde la vita nelle colline cesenati. Salvo l’anziano genitore. Indagini in corso sull’esatta dinamica. Una mattinata di lavoro come tante, nei terreni coltivati attorno alla casa di famiglia, si è trasformata in una tragedia irreparabile. È morto ieri, martedì 22 luglio, Manuel Isidori, 47 anni, travolto dal trattore mentre si trovava nei campi di Tessello, frazione collinare del cesenate, insieme al padre ottantenne.

L’incidente si è verificato poco prima delle 12:30 in via Tessello. A dare l’allarme è stato un cugino della vittima, che stava lavorando in un campo poco distante e ha notato entrambi gli uomini a terra, con il mezzo agricolo fermo a pochi metri. Immediatamente ha contattato il 118.

I soccorsi hanno dovuto affrontare una situazione complessa: l’eliambulanza non è riuscita ad atterrare e il medico è stato calato con il verricello. Anche l’equipe dell’ambulanza ha raggiunto il luogo dell’incidente a piedi. Padre e figlio erano ancora coscienti all’arrivo dei sanitari, ma le condizioni di Manuel sono apparse subito critiche.

Entrambi sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. Per il 47enne, però, ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile: è deceduto alle 13:40, probabilmente a causa di gravi lesioni interne riportate nell’impatto. Il padre, Mauro Isidori, ha invece riportato ferite lievi ed è stato medicato nello stesso ospedale.

Sull’accaduto stanno ora lavorando i carabinieri della stazione di San Carlo e il personale della Medicina del Lavoro, intervenuti sul posto per i rilievi. La dinamica resta ancora da chiarire. Le ipotesi principali suggeriscono che i due stessero raccogliendo pesche e caricando i cassoni sul carrello di un trattore cingolato. Il mezzo, forse lasciato in folle o innescatosi accidentalmente, potrebbe essersi mosso in discesa. Una delle ipotesi al vaglio è che abbia urtato il padre in modo marginale, ma abbia invece investito il figlio in pieno.

Non si esclude neppure che la pendenza del terreno o un’improvvisa manovra involontaria possano aver provocato lo spostamento fatale del trattore e del carrello annesso.

In attesa di chiarimenti, resta il dolore di una comunità colpita da un lutto improvviso, avvenuto in un luogo familiare, nel cuore di una giornata di lavoro condivisa tra padre e figlio.