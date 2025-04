Cesena, truffe e raggiri agli anziani, oltre 600 cittadine e cittadini over 65 incontrati nell’ambito del progetto della Polizia locale ‘Nonni al riparo’

Proseguono sul territorio comunale gli incontri informativi proposti dall’Amministrazione comunale e a cura della Polizia Locale di Cesena con l’obiettivo di fornire alla popolazione anziana strumenti utili per riconoscere e prevenire truffe e tentativi di frode. Si tratta del progetto ‘Nonni al riparo’ avviato nel mese di febbraio grazie a un finanziamento di 29 mila euro assegnato dal Ministero dell’Interno al Comune, e destinato alle iniziative di prevenzione e contrasto delle truffe perpetrate nei confronti di persone anziane. Fino ad oggi sono 6 gli incontri proposti ai centri anziani cittadini, nel corso dei quali sono state coinvolte 215 persone, 7 invece gli appuntamenti ospitati nei quartieri per un totale di 418 persone interessate.

“‘Nonni al riparo’ – commenta l’Assessore con delega alla Sicurezza e alla Legalità Luca Ferrini – ci consente di instaurare un canale diretto e privilegiato con le cittadine e i cittadini over 65 che hanno bisogno di elementi per tutelarsi da tentativi di truffa. Nel corso dei singoli incontri, gli agenti del Comando ‘Fiorini’ hanno potuto dialogare con i partecipanti, conoscere da vicino le loro abitudini quotidiane e comprendere le difficoltà che affrontano, soprattutto coloro che vivono soli e non sanno a chi rivolgersi in situazioni critiche. Le truffe agli anziani sono purtroppo numerose, ma le più frequenti avvengono con il pretesto di entrare in casa. Ultimamente, a seguito del netto aumento degli acquisti online, si moltiplicano i casi di finti corrieri che, con la scusa di recapitare un pacco destinato a un familiare, cercano di farsi aprire la porta. Tutte queste situazioni – prosegue l’Assessore – sono trattate nel corso degli appuntamenti con lo scopo di chiarire quali sono le migliori tecniche per smascherare il tentativo di frode. Affiancare i cittadini in queste situazioni è fondamentale. Per questa ragione, insieme ai servizi sociali dell’Unione dei Comuni Valle del Savio e al Centro risorse anziani abbiamo dato avvio a questa esperienza di comunità. In tutti i centri è risultato un fenomeno molto sentito: sono state poste domande pertinenti, sono emerse situazioni caratterizzate da racconti personali di truffe subite o tentate”.

Fino ad oggi i Centri anziani coinvolti sono stati i seguenti: San Mauro, Case Finali, Settecrociari, Villachiaviche, Cesuola e Ronta. I quartieri: Settecrociari, San Giorgio, Calabrina, Calisese, Case Castagnoli, Diegaro, San Vittore, San Mauro, oltre a Montiano/Badia. Il prossimo appuntamento è per lunedì 19 maggio a ‘La cumpagnia – Centro anziani San Giorgio (via Fratelli Latini, 24) alle ore 15:00.

Comunicato stampa – Comune di Cesena