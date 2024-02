Cesena. Ultracentenario supera brillantemente un intervento d’urgenza al Bufalini: l’ospedale un centro di riferimento per la Scuola nazionale di Chirurgia geriatrica

È finita bene per un ultracentenario di Cesena, che si è recato al Pronto Soccorso dell’ospedale Bufalini. L’uomo di 101 anni ha superato un intervento chirurgico d’urgenza per un’occlusione intestinale. Nonostante la sua età avanzata, il paziente, sottoposto a un’intervento chirurgico in regime d’urgenza, ha avuto una rapida guarigione. Secondo il direttore dell’unità operativa di Chirurgia generale e d’urgenza dell’Ospedale Bufalini, Fausto Catena, l’età non deve essere considerata come un indicatore diretto della fragilità del paziente. Ogni intervento chirurgico deve essere valutato attentamente in base ad apposite valutazioni di fragilità. Questo specifico intervento è stato eseguito in anestesia spinale grazie alla collaborazione con l’equipe anestesiologica guidata da Vanni Agnoletti.

La Chirurgia generale del Bufalini è impegnata nella ricerca in campo di chirurgia geriatrica grazie alla sua collaborazione con la Società italiana di chirurgia geriatrica e la Società italiana di chirurgia. L’Ospedale Bufalini è riconosciuto come centro di riferimento per la Scuola nazionale di Chirurgia geriatrica. Fausto Catena e Carlo Vallicelli sono inoltre editor della rivista internazionale “Surgery in Geriatrics and Frailty”, che si occupa dello studio della chirurgia nell’anziano.