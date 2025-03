Cesena, un fine settimana ricco di eventi: dallo Streeat Food Truck Festival alle Giornate FAI di primavera

Un fine settimana di marzo particolarmente vivace aspetta la città malatestiana, con due grandi eventi che animeranno il centro cittadino. Da venerdì 21 a domenica 23 marzo, Cesena ospiterà lo STREEAT Food Truck Festival e le Giornate FAI di primavera, unendo gastronomia, cultura e storia in un mix imperdibile.

STREEAT Food Truck Festival

Per la seconda edizione, il festival gastronomico farà tappa in Piazza della Libertà. Dalle 18:00 di venerdì 21 marzo fino alla mezzanotte di domenica, i migliori food truck d’Italia proporranno specialità culinarie provenienti da ogni angolo del Paese. Non solo cibo, ma anche birre artigianali italiane e una selezione musicale di qualità accompagneranno i visitatori durante tutta la manifestazione.

Ogni giorno sono previsti eventi legati alla gastronomia, tra cui showcooking e laboratori. Tra gli appuntamenti da non perdere:

Venerdì 21 marzo : alle 18:30, “Ricette e Storia” con il Food Truck Scottadito, che illustrerà la preparazione dell’arrosticino di pecora, seguito alle 19:15 dal Food Truck Trentintrac che parlerà del rösti di patate di montagna.

: alle 18:30, “Ricette e Storia” con il Food Truck Scottadito, che illustrerà la preparazione dell’arrosticino di pecora, seguito alle 19:15 dal Food Truck Trentintrac che parlerà del rösti di patate di montagna. Sabato 22 marzo : dalle 12:00, il Food Truck Pan Pan racconterà la storia della salsiccia Piemontese di Bra, mentre il Food Truck Chiosco di Mare condividerà specialità di pesce. Non mancheranno laboratori e appuntamenti con nutrizionisti.

: dalle 12:00, il Food Truck Pan Pan racconterà la storia della salsiccia Piemontese di Bra, mentre il Food Truck Chiosco di Mare condividerà specialità di pesce. Non mancheranno laboratori e appuntamenti con nutrizionisti. Domenica 23 marzo: dalle 12:00, il Food Truck El Gnocco Loco racconterà la storia dello gnocco fritto, seguito da un laboratorio “Mani in pasta” e tanti altri eventi.

Giornate FAI di Primavera

Nel weekend, Cesena parteciperà anche alle Giornate FAI di Primavera, l’iniziativa che apre le porte di luoghi storici e culturali a tutti i cittadini. Per questa 33a edizione, i visitatori potranno esplorare la Biblioteca Comandini, Casa Comandini, il Rifugio antiaereo e l’Officina dell’Arte.

Le visite saranno disponibili sabato 22 e domenica 23 marzo, con orari continuati. Inoltre, venerdì 21 marzo alle 17:00, si terrà una conferenza sulla storia della Biblioteca Comandini, seguita dalla mostra “Più oro dell’oro. La storia d’Italia nei tesori della Biblioteca Comandini”.

Le visite guidate a Casa Comandini, curate dagli Apprendisti Ciceroni del Liceo Statale Vincenzo Monti, saranno aperte sabato 22 e domenica 23 marzo dalle 10:00 alle 17:30. Durante la visita, sarà possibile accedere anche alla Chiesa di San Giuseppe in Borgo.

Anche il Rifugio Antiaereo e l’Officina dell’Arte saranno visitabili durante il fine settimana, con attività gratuite a cura degli Apprendisti Ciceroni.

Altri eventi collaterali

Oltre a queste due grandi iniziative, Cesena ospiterà anche eventi in occasione della Giornata Mondiale sulla Sindrome di Down, con un convegno a Palazzo del Ridotto e la proiezione del film “Campioni” al Cinema Eliseo.

Non mancheranno le presentazioni di libri alla Biblioteca Malatestiana, offrendo così un fine settimana di cultura, cucina e riflessioni sociali per tutti.

Dettagli degli eventi: