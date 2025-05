Cesena. ‘Un fiume di persone’, nel secondo anniversario dell’alluvione 2023 una due giorni di eventi per condividere storie e memorie, fare il punto sulla ricostruzione e prepararsi alle sfide future

Appuntamento a venerdì 16 e sabato 17 maggio

L’Amministrazione comunale e la Presidenza del Consiglio comunale presentano ‘Un fiume di persone’, programmazione di eventi che si svolgerà nelle giornate di venerdì 16 e sabato 17 maggio, con il coinvolgimento di scuole, cittadini e realtà del territorio. L’iniziativa nasce per ricordare gli eventi alluvionali che hanno colpito duramente il territorio comunale il 16 e 17 maggio e si colloca all’interno del progetto europeo TIMES (Technology And Innovation For Maps Of Emergency Social Resilience) – finanziato dal programma Horizon Europe e di cui il Comune di Cesena è capofila – dedicato ai volontari e alle volontarie residenti o domiciliati nel Comune di Cesena che durante l’alluvione di maggio 2023 sono intervenuti per soccorrere le persone colpite. Attraverso il racconto diretto dei cesenati e la condivisione del lavoro svolto dall’Amministrazione e dagli enti locali, l’appuntamento sarà un’occasione di memoria collettiva, riflessione e valorizzazione degli sforzi compiuti per il ripristino e la messa in sicurezza delle aree colpite.

Si comincia venerdì 16 maggio, alle ore 10:00, al cinema multisala ‘Eliseo’ con ‘Il volontariato spontaneo all’interno delle emergenze’, reading teatrale e incontro con le scuole superiori. Dopo gli eventi istituzionali, l’associazione SpostaMenti prenderà la scena con il reading musicale ‘ZERO’. A seguire lettura ad alta voce de ‘Il Vocabolario dell’alluvione’, nuova pubblicazione a cura dell’Associazione culturale Barbablù e dell’Amministrazione comunale caratterizzata dal racconto delle persone colpite dall’alluvione, ma anche di volontarie e volontari, con i contributi della Protezione Civile, scienziate e scienziati. La mattinata volgerà a conclusione con il talk ‘Il volontariato spontaneo all’interno delle emergenze’ a cura della dottoressa Eva Merloni dell’Agenzia ItaliaMeteo.

Alle ore 15:45 all’altezza del ponte nuovo si terrà una simulazione di allerta con l’attivazione della sirena fatta installare dal Comune con lo scopo di avvisare acusticamente chi vive a ridosso del fiume in caso di pericolo ma anche per ricordare i drammatici momenti che hanno caratterizzato il pomeriggio del 16 maggio 2023.

La giornata proseguirà alle ore 18:30, sempre al cinema ‘Eliseo’, con il talk del climatologo Luca Mercalli che interverrà su ‘Cambiamenti climatici ed eventi estremi: cosa ci riserva il futuro?’. Luca Mercalli (Torino, 1966), climatologo, direttore della rivista Nimbus, presiede la Società Meteorologica Italiana, associazione nazionale fondata nel 1865. Si occupa di ricerca su climi e ghiacciai alpini, insegna sostenibilità ambientale in scuole e università e la pratica in prima persona, vivendo in una casa a energia solare, viaggiando in auto elettrica e coltivando l’orto. È consulente dell’Unione Europea, Ambasciatore Europeo del Patto per il Clima, e già consigliere scientifico di ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Incontro gratuito, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti.

Sabato 17 maggio, alle ore 10:00, in biblioteca Malatestiana, attraverso la presentazione di una pubblicazione curata dall’Amministrazione comunale e da Matilde Studio, si parlerà degli interventi di ripristino e messa in sicurezza progettati, avviati e/o già eseguiti dall’Amministrazione comunale di Cesena sulle infrastrutture stradali danneggiate, si tratta perlopiù di opere che hanno interessato il territorio collinare, e sugli edifici pubblici colpiti da acqua e fango.

La giornata proseguirà negli spazi della palestra della scuola primaria ‘Don Milani’ che nei giorni dell’alluvione hanno ospitato un centro di prima accoglienza, raccolta e ridistribuzione beni a tutti i nuclei familiari colpiti dagli eventi. Il pomeriggio sarà introdotto alle ore 16:30 dalla rete di volontarie e volontari della città; alle 17:00 si terrà la presentazione del libro ‘Un fiume di persone — Dizionario di un’alluvione’ a cura dell’associazione Barbablù. Alle ore 17:30 ‘ZERO’ reading musicale a cura dell’associazione ‘SpostaMenti’. A seguire momento conviviale a cura della Cucine Popolari Cesena ODV.

Alla due giorni si affianca l’inaugurazione in Biblioteca Malatestiana della mostra ‘Un fiume di persone – Dizionario di un’alluvione’ a cura dell’associazione Barbablù. Appuntamento per martedì 13 maggio. L’esposizione sarà visitabile fino a domenica 8 giugno.

‘Un fiume di persone. Dizionario di un’alluvione’

La pubblicazione ‘Un fiume di persone – Dizionario di un’alluvione’, curata dall’Associazione culturale ‘Barbablù’ e dal Comune di Cesena anche sulla base di quanto emerso nel percorso partecipato ‘Times’, è stata realizzata grazie al contributo di molte voci che hanno provato, insieme, a fare il punto su quanto accaduto in Emilia-Romagna nel maggio 2023. In un momento storico senza precedenti per il territorio, durante il quale le dinamiche sociali e di comunità hanno subìto un improvviso cambiamento, non abbiamo avuto il tempo di riflettere. Tuttavia, gli anni e la distanza aiutano la comprensione e permettono di pianificare strategie per il futuro. Cosa accade a un territorio che subisce un evento catastrofico? Come cambiano le dinamiche sociali quando si affronta insieme una sfida che sembra insuperabile? Ad oggi, unire punti di vista e pensieri conferma un’evidenza (se mai ce ne fosse il bisogno): le persone fanno la differenza, i singoli gesti di cura si trasformano in agire pubblico quando l’obiettivo comune è chiaro e definito. La sorte di uno diventa quella di tutte e tutti.

Il volume è una raccolta di informazioni e ricordi che si pone un triplice obiettivo. Il primo è quello di fornire consigli e indicazioni sulle buone pratiche da tenere in caso di emergenza. Il secondo è analizzare in maniera precisa quanto accaduto sul territorio in termini di dissesto idrogeologico e variazioni ambientali provocate dal cambiamento climatico. Il terzo è portare alla luce l’aspetto umano, il contributo operativo ed emotivo che il volontariato civile ha apportato alla gestione dei giorni più critici. È stato così ideato un dizionario da leggere in maniera lineare o andando ad approfondire i contenuti per area tematica.

Presentazione mostra

‘Un fiume di persone – Dizionario di un’alluvione’ è il libro che raccoglie le molte testimonianze di chi ha vissuto in prima persona i giorni di maggio 2023 e i contributi tecnici e scientifici degli esperti. Dal 13 maggio all’8 giugno 2025 il libro si presenta al pubblico con una mostra in Biblioteca Malatestiana: una raccolta di voci, fotografie e illustrazioni per condividere memorie e prepararsi insieme alle sfide future. In mostra alcune pagine del volume che raccontano la vita che la città raccoglie intorno al fiume Savio: dal volontariato civile nei giorni di maggio 2023 passando per le leggende che abitano le rive e gli argini, fino alle speranze che cittadini e cittadine nutrono per la Cesena di domani.

A questa mostra se ne aggiunge una ulteriore: si tratta di ‘Romagna sfigurata’ di Silvia Camporesi che sarà inaugurata il 13 maggio nella Galleria d’arte del Ridotto. Silvia Camporesi, fotografa forlivese di fama internazionale, ha voluto documentare con le sue immagini il progressivo dissesto del territorio e le mutazioni improvvise del paesaggio agrario e boschivo. Il suo reportage, frutto di un un progetto promosso dalla Associazione Nuova Civiltà delle Macchine APS di Forlì e sostenuto da Strategia Fotografia 2023 – Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, nasce da un’idea sviluppata dalla stessa fotografa insieme con l’architetto paesaggista Sauro Turroni.

La programmazione integrale di tutte le iniziative legate al secondo anniversario dell’alluvione sarà reperibile sul sito del Comune di Cesena.

Cesena, 5 maggio 2025

Comune di Cesena