Cesena, un ramoscello d’ulivo all’ingresso di ogni cimitero per la Pasqua: il gesto simbolico del Comune

Anche quest’anno, in occasione delle festività pasquali, l’Amministrazione comunale di Cesena rinnova un gesto semplice ma carico di significato: un ramoscello d’ulivo è stato collocato all’ingresso di tutti i 36 cimiteri cittadini, come simbolo di pace, memoria e vicinanza alla comunità.

Un’iniziativa pensata per chi si recherà a visitare i propri cari nel periodo della Pasqua, ma anche per coloro che, per vari motivi, non potranno essere presenti fisicamente. Il ramoscello, segno della Resurrezione e della speranza, vuole essere un messaggio universale di unione e rispetto per la memoria.

Come già avvenuto negli anni passati, i Servizi cimiteriali hanno predisposto i ramoscelli in modo sobrio e curato, talvolta accompagnati da vasi di margherite bianche e da nastri decorativi, sia presso il Cimitero Urbano che nei cimiteri delle frazioni rurali.

L’iniziativa è stata estesa anche ai cimiteri dei vicini comuni di Montiano e Montenovo, sottolineando il valore comunitario di questo gesto condiviso.

Per garantire la massima accessibilità, i cimiteri comunali resteranno aperti tutti i giorni dalle 7:00 alle 19:00, con orari leggermente differenziati per il Cimitero Urbano: dalle 8:00 alle 19:00, e domenica 20 aprile dalle 8:00 alle 12:30.

Un piccolo gesto che unisce la città nella riflessione e nel ricordo, nel segno della pace e della Pasqua.