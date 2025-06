Cesena, un viaggio di impegno e consapevolezza contro le mafie

Si è concluso con entusiasmo il progetto “Il viaggio attraverso Società e ambiente, diritti umani e natura”, promosso dagli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado ‘Viale della Resistenza’ di Cesena, in collaborazione con l’associazione Libera – nomi e numeri contro le mafie.

Nel corso dell’anno scolastico, i giovani alunni hanno affrontato con serietà e partecipazione temi fondamentali come la legalità, la giustizia e la lotta contro le organizzazioni criminali, grazie anche a visite e attività alla Casa della Legalità di Forlì, un luogo simbolo di memoria e impegno civico.

La fase conclusiva del percorso ha visto gli studenti protagonisti della restituzione dei risultati emersi durante l’anno. Attraverso letture di poesie, la realizzazione di wallpaper, manifesti e magliette con slogan ideati da loro stessi, hanno dato voce alle proprie riflessioni e al desiderio di un mondo più giusto.

Durante l’incontro è intervenuto Franco Ronconi, referente territoriale di Libera, che ha rivolto ai ragazzi un messaggio carico di passione e speranza. “Abbiate sempre fame di conoscenza, di giustizia e di verità”, ha detto, “perché sono questi i valori che permettono a una società di crescere, migliorarsi e non restare indifferenti di fronte alle ingiustizie”.

Ronconi ha inoltre sottolineato l’importanza del voto come strumento di cambiamento: “Il voto è una rivoluzione pacifica. Con una scelta consapevole, ogni cittadino può contribuire alla costruzione di un futuro più giusto e libero”. Un richiamo forte anche alla difesa della libertà: “Difendete sempre la libertà di pensiero, di parola e di azione. Solo dove esiste libertà può esistere anche la democrazia, il rispetto e il vero progresso”.

Un’esperienza intensa e partecipata che, come sottolineato dal referente di Libera e dai docenti, non si conclude qui, ma rappresenta solo l’inizio di un percorso di consapevolezza e cittadinanza attiva per questi giovani studenti.

Perché il viaggio verso la legalità è un cammino senza fine, da percorrere con coraggio e determinazione.