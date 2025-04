Cesena, una nuova casetta dei libri nel Quartiere Dismano: il bookcrossing conquista i più piccoli

Nel cuore del Quartiere Dismano, a Cesena, è stata inaugurata una nuova casetta dei libri destinata ai più piccoli, realizzata dall’Associazione “Progetto 11” nei pressi della scuola dell’infanzia di Pievesestina. L’iniziativa rientra nel progetto “Bookcrossing Love – Scambio libero di libri”, una rete virtuosa che promuove la lettura attraverso la libera condivisione di libri di seconda mano.

La piccola biblioteca a cielo aperto è costruita interamente in legno e materiali di recupero da Danila Nervagna, con decorazioni curate da Michela Degli Angeli. Un’idea semplice ma efficace: i bambini possono prendere in prestito i libri, scambiarli o portarli a casa, alimentando così un ciclo continuo di storie, fantasia e scoperta.

«Queste casette invogliano le persone a partecipare attivamente alla lettura e creano spazi di incontro e socialità», spiegano le due ideatrici, che sperano di poter presto tornare a costruirne di nuove. Dopo le oltre 30 casette già installate tra Mercato Saraceno e Ponte Pietra, quella del Quartiere Dismano rappresenta un ulteriore passo avanti nella diffusione della cultura del libro tra i più piccoli.

All’inaugurazione erano presenti anche gli assessori Camillo Acerbi (Cultura) e Carmelina Labruzzo (Servizi per la persona e la famiglia), che hanno sottolineato l’importanza di iniziative come questa nel creare legami forti tra il terzo settore e i quartieri cittadini. «Il bookcrossing è un modo spontaneo e gratuito per incentivare la lettura – hanno dichiarato –. Queste casine stanno diventando veri e propri punti di riferimento per i bambini e le loro famiglie, spesso integrandosi nei progetti scolastici e didattici».

Soddisfazione anche da parte del Consiglio di Quartiere Dismano, con la presidente Lara Bondanini che ha definito la casetta «un piccolo ma importante simbolo di crescita comunitaria». «Speriamo che diventi un punto di riferimento per le famiglie e per i bambini, un luogo dove riscoprire insieme il piacere della lettura».

Con la nuova casetta, il Quartiere Dismano si unisce così alla rete sempre più ampia di biblioteche all’aperto, luoghi simbolici dove il libro torna a essere un mezzo di condivisione, crescita e partecipazione civica.