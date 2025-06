Cesena, Valfrutta e Istituto Oncologico Romagnolo insieme per la salute dei giovani: prevenzione e corretta alimentazione al centro del nuovo triennio

Educare alla salute per costruire un futuro più sano e consapevole. È questo il cuore dell’accordo triennale rinnovato tra Valfrutta e lo Istituto Oncologico Romagnolo (IOR), una collaborazione nata per diffondere tra i giovani della Romagna i principi della prevenzione oncologica attraverso laboratori, attività esperienziali e percorsi educativi.

Dal 2022, la sinergia ha trovato piena espressione nel PRIME Center di Cesena, punto di riferimento per la promozione di stili di vita sani e per il supporto psicofisico ai pazienti oncologici. Grazie al sostegno di Valfrutta, il numero di studenti coinvolti nei programmi è più che raddoppiato, passando da circa 300 a oltre 700 solo nell’ultimo anno scolastico. Un risultato reso possibile anche dal potenziamento del team educativo dello IOR, che ha visto raddoppiare il numero dei professionisti impegnati nella prevenzione.

«IOR e Valfrutta rappresentano due eccellenze della Romagna, unite dalla cooperazione e dall’impegno etico verso la comunità», ha dichiarato Maurizio Gardini, presidente di Conserve Italia, il consorzio titolare del marchio Valfrutta. «Accompagnare i giovani verso scelte alimentari consapevoli significa costruire una società più sana e responsabile».

Il programma prevede laboratori su fumo, alcol, attività fisica e corretta alimentazione, strutturati in modo coinvolgente e interattivo. Agli studenti saranno inoltre distribuiti kit informativi e prodotti Valfrutta, per rafforzare i messaggi educativi anche in ambito familiare.

Secondo il direttore generale dello IOR, Fabrizio Miserocchi, «questa collaborazione si inserisce perfettamente nella visione della ‘One Health’: il benessere personale, la salute del pianeta e la prevenzione oncologica sono strettamente connessi. Insegnare ai ragazzi il valore delle scelte quotidiane è un investimento fondamentale per il futuro».

Una collaborazione, dunque, che guarda lontano, puntando su prevenzione, alimentazione sana e sostenibilità, per un futuro più libero dal cancro e più attento alla salute collettiva.