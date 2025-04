Cesena. Veicolo rubato agli uffici dell’Ausl Romagna, ritrovato dalla Polizia locale a seguito di una segnalazione dettagliata inviata da un cittadino al canale comunale ‘CesenaSegnala’

Grazie a una segnalazione tempestiva e dettagliata di un cittadino, un’automobile rubata è stata recuperata dalla Polizia Locale di Cesena e restituita alla legittima proprietà, ovvero all’AUSL Romagna.

Il tutto è stato reso possibile anche grazie al corretto utilizzo di ‘CesenaSegnala’, il canale comunale dedicato ai reclami, a cui il cittadino ha affidato la segnalazione relativa alla presenza sospetta di un veicolo Fiat Panda posteggiato da diversi giorni nell’area del parcheggio dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, in uno stallo riservato a utenti muniti di pass per disabili. La segnalazione, arricchita da una foto in cui era ben visibile la targa del veicolo, ha consentito agli agenti di procedere con le opportune verifiche.

Dalle diverse operazioni effettuate è emerso che l’auto era stata rubata nel periodo compreso tra il 14 e il 24 febbraio. Come anche dimostrato dal Comando ‘Fiorini’ di via Dell’Amore, in quegli stessi giorni l’Ausl di Romagna aveva provveduto a sporgere denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Cesena dopo aver verificato che l’auto non era in uso a nessun dipendente e che entrambe le chiavi erano in possesso dell’ufficio competente.

La segnalazione del cittadino è risultata fondamentale: grazie ai dettagli forniti e dopo aver accertato il furto, gli agenti sono intervenuti prontamente condividendo il ritrovamento con gli uffici dell’Ausl Romagna. Il veicolo, visibilmente manomesso ma non danneggiato, è stato dunque recuperato e restituito nel più breve tempo possibile, grazie alla collaborazione tra i cittadini, le forze dell’ordine e l’AUSL.

Questo episodio sottolinea ancora una volta l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini nel mantenere alta la sicurezza e l’efficienza delle operazioni di recupero. Più le segnalazioni sono precise, più rapide ed efficaci sono le risposte delle autorità competenti.

Cesena, 1° aprile 2025