Cesena, Villa Silvia Carducci: sabato 24 maggio torna ‘Notturnali’, visita a lume di candela tra storia e musica meccanica

Sabato 24 maggio Villa Silvia Carducci, storica dimora settecentesca situata sui colli cesenati, ospiterà un nuovo appuntamento con i “Notturnali”, l’iniziativa a cura della DMC – Destination Management Company I Percorsi del Savio, dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale e turistico della vallata.

La villa, che deve il suo nome alla contessa Silvia Pasolini-Zanelli, è stata per lungo tempo un salotto culturale di rilievo tra Ottocento e Novecento. Qui il poeta Giosuè Carducci, grande amico della contessa, trovava ispirazione e compose l’“Ode alla chiesa di Polenta”. Oggi la villa, di proprietà del Comune di Cesena, ospita l’Associazione Musica Meccanica Italiana (AMMI) e il museo ‘Musicalia’, unico in Italia, interamente dedicato agli strumenti musicali meccanici. Tra le curiosità esposte spiccano il tamburo meccanico di Leonardo Da Vinci, organetti da strada, carillon e organi da fiera che ripercorrono secoli di storia e innovazione culturale.

Durante la serata di sabato, i partecipanti potranno visitare le stanze illuminate a lume di candela, immergendosi in un’atmosfera suggestiva e quasi surreale. Il percorso prevede un’“asta teatrale” che coinvolgerà il pubblico attraverso la narrazione di storie, aneddoti e ricordi legati alla vita della villa, dei suoi abitanti e dei personaggi illustri che vi hanno soggiornato. L’evento è animato da un attore-guida d’eccezione, che condurrà gli ospiti in un gioco teatrale capace di fondere spazio e tempo, mantenendo sempre una narrazione fedele alla storia del luogo.

L’iniziativa si svolgerà in due turni, alle 20:00 e alle 21:15, con prenotazione obbligatoria a causa della disponibilità limitata dei posti. La partecipazione ha un costo di 15 euro per gli adulti, mentre l’ingresso è gratuito per bambini fino a 6 anni. I biglietti sono acquistabili online all’indirizzo bit.ly/notturnalivillasilvia.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Ufficio Turistico IAT Cesena al numero 0547 356327 dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, e la domenica dalle 9:00 alle 15:00.

Un’occasione imperdibile per vivere la cultura e la storia di Cesena in un’atmosfera unica e avvolgente, tra luce soffusa e musiche meccaniche.