Cesena, workshop gratuiti su sonno e tecnologia a Casa Bufalini

Due appuntamenti imperdibili per mamme e future mamme, con l’obiettivo di migliorare la gestione della tecnologia e del sonno in famiglia. Casa Bufalini ospiterà mercoledì 2 e 9 aprile, dalle ore 17:00 alle 18:00, il workshop gratuito “Dormi Bene, Connetti Meglio”, un’occasione unica per approfondire il legame tra sonno e tecnologia, sotto la guida della consulente del sonno Giada Ricci, fondatrice de “Il Filo della Nanna”.

Gli incontri saranno dedicati a esplorare come l’uso dei dispositivi digitali influenzi la qualità del sonno, in particolare nei bambini. L’obiettivo non è demonizzare la tecnologia, ma offrire strumenti per gestirla consapevolmente, creando un ambiente sereno dove la tecnologia sia uno strumento al servizio del benessere familiare. Durante il workshop, saranno trattati temi come l’impatto della luce blu sul ritmo circadiano, le difficoltà ad addormentarsi dovute alla sovrastimolazione e le abitudini digitali che influiscono sulla qualità del sonno.

Ogni sessione prevede una parte finale di riflessione, durante la quale i partecipanti avranno l’opportunità di creare un piano d’azione personalizzato per applicare le strategie apprese nelle proprie famiglie.

L’iniziativa è parte del progetto “Open Lab: il digitale incontra le periferie”, realizzato grazie ai Fondi Europei della Regione Emilia-Romagna. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione. Per maggiori informazioni e iscrizioni: info@casabufalini.it.