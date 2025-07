Cesenatico, 27enne aggredisce i carabinieri, arrestato 

La decorsa serata, i carabinieri della Stazione di Cesenatico, hanno arrestato un ragazzo di 27 anni straniero, quale presunto responsabile dei reati di “resistenza e minaccia a pubblico ufficiale”, “possesso di documenti di identificazione falsi” e “soggiorno illegale sul territorio nazionale”.

I militari, sono intervenuti verso le ore 19.00, a seguito di richiesta pervenuta alla Centrale Operativa di quella Compagnia, da un cittadino che segnalava la presenza di un ragazzo che si aggirava con fare sospetto nei presso di un esercizio pubblico.

Giunti tempestivamente sul posto, i carabinieri hanno subito individuato e controllato il giovane il quale, risultato irregolare sul territorio nazionale, si è dato alla fuga.

Prontamente raggiunto dai militari, il 27 enne ha iniziato a minacciarli e ad opporre resistenza, tentando di sottrarsi al controllo. È stato quindi immobilizzato e accompagnato in caserma dove, a seguito di ulteriori accertamenti, è risultato in possesso di una carta d’identità e di un permesso di soggiorno risultati entrambi falsi, che sono stati sequestrati.

Al termine delle formalità di rito è stato arrestato e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Cesenatico, in attesa di comparire, nella mattinata odierna, davanti al giudice per la direttissima. In sede di udienza il Giudice ha convalidato l’arresto disponendo, nei suoi confronti, l’immediata espulsione dal territorio nazionale.

Forlì, 22.07.2025