Cesenatico accoglie “Vengono dal mare”: camminata storica e cena d’autore in riva all’Adriatico

Cesenatico si prepara a diventare protagonista della seconda tappa di “Vengono dal mare”, il progetto ideato da Fausto Fratti per raccontare la storia e le tradizioni della costa adriatica attraverso un viaggio di 450 chilometri che culminerà a giugno sulla Palata di Rimini con il primo Festival dei Vini di Costa.

Domani, martedì 29 aprile, il borgo marinaro romagnolo ospiterà due eventi speciali. Si partirà alle 18 con una “Camminata fra mare e memoria”, guidata da Slim, che condurrà i partecipanti attraverso un itinerario suggestivo: dal ponte di via Aurelio Saffi si esploreranno il Museo della Marineria, la Piazzetta delle Conserve, la Vecchia Pescheria e il Portocanale, con un tratto in battello e la conclusione dell’escursione alle 18.45 con un aperitivo da QuintoQuarto. Per partecipare è richiesta la prenotazione al numero 331-1476554.

Alle 20 l’attenzione si sposterà al Maré Cucina Spiaggia Bottega, dove andrà in scena una cena esclusiva realizzata in modalità “Spessore”. Cinque grandi chef si alterneranno ai fornelli: Omar Casali del Maré, Gianluca Gorini del Ristorante DaGorini, Maria Grazia Soncini de La Capanna di Eraclio, Marco Bravetti di Tocia! Venezia e Fabio Brigandi di Casa Brigandi. Utilizzando i prodotti freschissimi del mercato ittico, messi a disposizione da Ecopesce, daranno vita a un menu irripetibile pensato appositamente per l’evento.

La serata sarà completata dalla degustazione di vini di “costa”, selezionati da cantine con vigneti prossimi al mare. Protagonisti saranno i produttori romagnoli delle cantine Enio Ottaviani, Mutiliana, Callegati, La Collina del Tesoro e Terre della Rocca, tutti nomi che torneranno sul palco della grande chiusura di “Vengono dal mare” il prossimo 10 giugno a Rimini.