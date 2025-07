Cesenatico, aggredisce i carabinieri, arrestato 41enne

La decorsa serata, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cesenatico, hanno arrestato un uomo di 41 anni, quale presunto responsabile dei reati di “violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale”.

I militari, sono intervenuti verso le ore 19.00, presso un appartamento ubicato nel comune di Cesenatico, a seguito di richiesta pervenuta alla Centrale Operativa di quella Compagnia, da un cittadino che segnalava urla e richieste di aiuto da parte di una donna.

Giunti tempestivamente sul posto, i carabinieri hanno provveduto a mettere in sicurezza la donna, individuandola all’interno dell’abitazione, e ad allontanare l’uomo, che si trovava in evidente stato di agitazione, presumibilmente causato dall’assunzione di alcolici.

Alla vista dei militari, l’uomo ha iniziato a minacciarli e a opporre resistenza, tentando di sottrarsi al controllo e di avvicinarsi nuovamente alla donna. È stato quindi immobilizzato e, al termine delle formalità di rito, tratto in arresto.

Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, l’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Cesenatico, in attesa di comparire, nella mattinata odierna, davanti al giudice per la convalida del provvedimento. In sede di udienza il Giudice, ha convalidato l’arresto e, su richiesta dei termini a difesa presentata dall’avvocato, è stato rimesso in libertà e, in attesa della prossima udienza, sottoposto al divieto di dimora nel comune di Cesenatico.

Forlì, 21.07.2025