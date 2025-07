Cesenatico, al via “Vista Lenta”: corso gratuito di fotografia per ragazzi dai 14 ai 18 anni

Un’opportunità formativa e creativa per i giovani del territorio: prende il via ad agosto “Vista Lenta – La fotografia come strumento di Osservazione”, corso gratuito di fotografia analogica rivolto ai ragazzi dai 14 ai 18 anni. L’iniziativa è promossa dall’associazione Progetto Porto, con il co-finanziamento del Comune di Cesenatico e dell’Unione Rubicone e Mare.

Il corso si terrà presso la sede dell’Informagiovani di via Squero nelle giornate del 5, 12, 13, 19 e 29 agosto 2025. Lo scopo è stimolare nei giovani una migliore capacità di osservazione dell’ambiente urbano attraverso il linguaggio fotografico, come spiegano gli organizzatori nel comunicato diffuso sabato 12 luglio: “Il progetto mira a sviluppare nei giovani partecipanti la capacità di osservazione dell’ambiente urbano attraverso il linguaggio fotografico, promuovendo una maggiore consapevolezza del territorio.”

Ogni partecipante riceverà gratuitamente una macchina fotografica analogica, rullini, materiale didattico e cancelleria, oltre a beneficiare della formazione specializzata di un docente esperto.

Il percorso si concluderà con una mostra finale a settembre, in cui saranno esposti gli scatti realizzati durante il corso. Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo online disponibile al link https://forms.gle/LCou4zXpYEnpqcRb6 o tramite le pagine social dell’associazione Progetto Porto.