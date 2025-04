Cesenatico. Alla scuola media “Dante Arfelli” sono stati installati tre erogatori d’acqua pubblica a parete

Due per la sede di via Sozzi e uno per la sede di via Cremona nell’ambito del bando “Il Mare ringrazia” promosso da Atersir

Cesenatico, 2 aprile 2025_Nei giorni scorsi sono stati installati tre erogatori d’acqua pubblica a parete alla scuola media Arfelli di cui due nella sede di via Sozzi e uno nella sede di via Cremona. Questa azione – che ha la finalità di ridurre il consumo di plastica – è avvenuta nell’ambito del bando “Il Mare ringrazia” promosso da Atersir. Il finanziamento ottenuto dal Comune di Cesenatico è stato di oltre € 6.000. Gli erogatori sono già a disposizione di studenti, docenti e personale scolastico.

Le parole della vicesindaca Lorena Fantozzi

«Siamo molto contenti di aver partecipato a questo bando perché avere gli erogatori nelle nostre scuole medie ci permette sia di ridurre nell’immediato il consumo di plastica, sia di allenare i nostri ragazzi ad avere abitudini più sostenibili», le parole della vicesindaca Lorena Fantozzi.