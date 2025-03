Cesenatico. Arrestato spacciatore nordafricano in Piazza Costa durante i controlli della Polizia Locale. Un altro espulso

Nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 agosto, la Polizia Locale di Cesenatico ha arrestato un giovane spacciatore nordafricano in Piazza Costa, proseguendo l’attività di presidio delle aree della movida cittadina. L’operazione è scattata dopo che un equipaggio ha sottoposto a controllo un gruppo di giovani già segnalati in spiaggia. Alla vista degli agenti, un marocchino classe 2002 ha tentato la fuga verso la battigia, ma è stato prontamente bloccato, nonostante abbia opposto resistenza, causando lesioni a uno degli operatori.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato circa 25 grammi di hashish, un coltello, un bilancino di precisione e 450 euro in banconote di piccolo taglio, confermando l’attività di spaccio. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e rifiuto di fornire le proprie generalità. Successivamente, è stato posto in custodia presso la Stazione dei Carabinieri di Cesenatico, con l’arresto convalidato e la disposizione della misura cautelare dell’obbligo di firma.

Nella stessa serata, un altro cittadino nordafricano, destinatario di un provvedimento di espulsione, è stato fermato e trovato in possesso di un cellulare di provenienza illecita, ora sequestrato in attesa della restituzione al legittimo proprietario.

L’assessore Mauro Gasperini ha espresso apprezzamento per il lavoro della Polizia Locale, sottolineando l’importanza del potenziamento dell’orario di servizio fino alle 3 di notte nei weekend. Il comandante Alessio Rizzo ha aggiunto che l’attività estiva della Polizia Locale ha tracciato un bilancio positivo, con un’attenzione costante alla sicurezza urbana, alle attività commerciali e alla sicurezza stradale.