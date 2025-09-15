Cesenatico, asta comunale per immobile ex comunità, base d’asta a 250mila. Le offerte entro il 24 settembre

Opportunità per investitori e acquirenti interessati a un immobile con potenziale di riconversione arrivano dal cuore della Romagna, dove l’amministrazione locale mette in vendita una proprietà storica per ottimizzare il patrimonio pubblico. Il Comune di Cesenatico ha avviato un bando per cedere un complesso in via Sbarra 51, valutato a base d’asta in 250.000 euro, composto da un fabbricato colonico con ampia corte e un edificio accessorio separato, strutturato su due piani collegati da una rampa unica.

Secondo le indicazioni fornite dal comune, l’immobile, in passato adibito a comunità di riabilitazione, presenta al piano terra spazi dedicati a refettorio, segreteria, cucina, lavanderia, centrale termica e servizi igienici, mentre al primo piano si trovano diverse camere divise da un disimpegno centrale. La superficie commerciale complessiva ammonta a 426 metri quadrati, con la nota che all’interno sono presenti vari materiali e oggetti da rimuovere, compito che spetterà interamente all’acquirente.

Per chi intende valutare di persona, il comune ha organizzato un sopralluogo fissato per mercoledì 17 settembre alle ore 10. Ulteriori dettagli possono essere richiesti via email o telefono ai contatti indicati dall’ente.

Il procedimento d’asta, come delineato dal comune, si basa su offerte segrete da confrontare con il prezzo base, con aggiudicazione alla proposta più alta in aumento rispetto a tale valore, anche in caso di una sola offerta valida. I plichi con le offerte e la documentazione necessaria devono pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Cesenatico, in via Marino Moretti 4, entro le ore 12 del 24 settembre 2025. Tutta la modulistica è disponibile sul sito web dell’amministrazione.

Iniziative come questa riflettono la strategia del comune per valorizzare beni non più in uso, aprendo porte a nuovi progetti che possano integrarsi nel tessuto locale.