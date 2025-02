Cesenatico. Bagnarola: il ponte sulla Ciclovia del Pisciatello sarà intitolato a Renzo Baredi

Dopo la richiesta del Comitato di Zona la giunta comunale ha fatto partire l’iter che è stato approvato dalla Prefettura

Cesenatico, 17 febbraio 2025_ Il ponte in legno sulla Ciclovia del Pisciatello in corrispondenza di Bagnarola sarà intitolato a Renzo Baredi, maestro elementare, consigliere comunale e personalità amatissima da tutto il quartiere che nel corso della sua vita lo ha sempre apprezzato per l’attività a favore della collettività. Baredi, scomparso prematuramente nel 2016, era conosciuto da tutti per il suo impegno in ambito scolastico e in ambito politico e per la passione per la storia del territorio. La richiesta del Comitato di Zona – in accordo con la famiglia Baredi – era arrivata nei mesi scorsi e l’amministrazione l’ha accolta favorevolmente portando avanti tutto l’iter burocratico necessario e approvando una delibera di giunta. La Prefettura ha risposto in termini positivi e così nelle prossime settimane verrà installata una targa a ricordo di Baredi.

«Siamo molto contenti che la Prefettura abbia accettato la nostra richiesta e questa è una delle intitolazioni che stiamo portando avanti per dare giusto riconoscimento ad alcune personalità legate a Cesenatico che hanno fatto i bene del territorio e si sono impegnate. Renzo Baredi ne è un esempio importante e abbiamo accettato subito la richiesta arrivata dal comitato di zona», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.

