Cesenatico capitale del beach volley: oltre 1500 atleti alla Beach Arena per le Finals Club Series

Tre giorni di sport, sole e spettacolo sul litorale romagnolo. Da oggi a domenica, la Beach Arena di Cesenatico, affacciata sulla spiaggia libera di piazza Costa, ospiterà le attesissime Finals Club Series, una delle manifestazioni più partecipate del beach volley italiano.

Oltre 1500 atleti, tra uomini e donne, si sfideranno in rappresentanza di più di 40 società sportive provenienti da tutta Italia. In campo, giocatori di ogni età e livello si alterneranno dalle prime ore del mattino fino al tramonto, nelle diverse categorie previste: Élite, Amatoriale, Over 45 Maschile, Over 35 Femminile, Under 21 e Under 17.

A organizzare l’evento è la Beach Volley University, realtà sportiva con sede a Cesenatico e attività ramificate anche a Cesena e Savignano, che da anni promuove questa disciplina con passione e professionalità. Le Finals rappresentano il culmine di un percorso annuale fatto di tornei, allenamenti e promozione del beach volley in tutta la Romagna.

Ma le Finals non sono solo agonismo. Accanto all’aspetto tecnico e competitivo – che promette partite di alto livello – c’è un forte intento educativo e promozionale: diffondere la cultura dello sport all’aria aperta, del fair play e della condivisione, in uno degli scenari naturali più suggestivi della Riviera.

Per gli appassionati di pallavolo da spiaggia sarà l’occasione perfetta per assistere a incontri emozionanti, conoscere da vicino giovani talenti e vivere un weekend tra sport, musica e divertimento sul lungomare.