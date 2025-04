Cesenatico. Carabinieri, controlli del territorio: ubriaco chiama continuamente in centrale operativa senza alcun motivo. Denunciato

All’esito di servizio straordinario di controllo del territorio svolto decorso fine settimana, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, disposto da questa compagnia nel territorio di competenza ed effettuato attraverso l’impiego di più pattuglie stazioni dipendenti e n.o.rm., sono stati conseguiti i seguenti risultati:

nr. 1 (uno) deferimento in s.l. ex art. 186 c. 7 del d.lgs. 285/1992 “rifiuto di sottoporsi a prova etilometrica” nei confronti di un 38enne, il quale, controllato da militari del dipendente n.o.rm.-aliquota radiomobile mentre, alla guida della propria autovettura, stava percorrendo questa via Cesenatico, sottoposto con esito positivo ad accertamenti preliminari, si e’ rifiutato di effettuare le prove con apparecchio etilometrico. patente di guida ritirata. autovettura di proprieta’ sottoposta a sequestro ammistrativo ai fini della confisca.

nr. 1 (uno) deferimento in s.l. ex artt. 658 e 340 c.p. “interruzione di un ufficio o servizio pubblico” e “procurato allarme presso l’autorità’” nei confronti di un 39enne, in Italia senza fissa dimora, il quale, senza alcun motivo ha effettuato ripetute chiamate alla locale centrale operativa, e dopo essere stato rintracciato da militari dipendente n.o.rm.-aliquota radiomobile in questo viale Cavour, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool, ha rifiutato l’intervento del personale medico del “118”, appositamente giunto sul posto.

nr. 4 (quattro) deferimenti in s.l. ex art.10 bis del d.lgs. 286/1998 per “ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato” nei confronti di:

un 39enne, in italia senza fissa dimora, il quale, controllato in evidente stato di alterazione psicofiscica dovuta all’assunzione di alcool da militari del dipendente n.o.rm.-aliquota radiomobile in piazza Pertini di Savignano sul Rubicone (FC), è risultato irregolare sul t.n., pertanto e’ stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici, all’esito dei quali e’ stato munito di biglietto d’invito a presentarsi presso l’ufficio immigrazione della questura di Forli’-Cesena al fine di regolarizzare la propria posizione sul t.n.;

un 37enne, in Italia senza fissa dimora, il quale, controllato da militari del dipendente n.o.rm.-aliquota radiomobile mentre stava transitando in questo viale Roma, in qualita’ di passeggero a bordo di autovettura condotta da altra persona, è risultato irregolare sul t.n. e, pertanto, sottoposto a rilievi fotodattiloscopici presso questi uffici, all’esito dei quali e’ stato munito di biglietto d’invito a presentarsi presso l’ufficio immigrazione della questura di Forli’-Cesena al fine di regolarizzare la propria posizione sul t.n.;

un 35enne, in Italia senza fissa dimora, il quale, controllato da militari del dipendente n.o.rm.-aliquota radiomobile mentre, a bordo della propria autovettura, stava transitando lungo questa via Cesenatico, è risultato irregolare sul t.n. e, pertanto, sottoposto a rilievi fotodattiloscopici presso questi uffici, all’esito dei quali e’ stato munito di biglietto d’invito a presentarsi presso l’ufficio immigrazione della questura di Forli’-Cesena al fine di regolarizzare la propria posizione sul t.n.;

un 36enne, il quale, controllato da militari del dipendente n.o.rm.-aliquota radiomobile mentre, a bordo della propria autovettura, stava transitando lungo la via Cagnona di San Mauro Pascoli (FC), è risultato irregolare sul t.n. a seguito del provvedimento di diniego emesso dal ministero dell’interno all’istanza di riconoscimento della protezione internazionale e, pertanto, sottoposto a rilievi fotodattiloscopici presso questi uffici, all’esito dei quali e’ stato munito di biglietto d’invito a presentarsi presso l’ufficio immigrazione della questura di Forli’-Cesena al fine di regolarizzare la propria posizione sul t.n..

nr. 3 (tre) violazioni amministrative ex art. 75 d.p.r. 309/90 per” condotte integranti illeciti amministrativi” nei confronti di:

un 24enne, il quale, controllato da militari del dipendente n.o.rm.-aliquota radiomobile mentre, a bordo della propria autovettura, stava transitando in piazza Trattati di Roma del comune di Savignano sul Rubicone (FC), sottoposto a ispezione veicolare e’ stato trovato in possesso di un involucro contenente gr. 0,67 (zerovrgsessantasette) di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”;

una 50enne, la quale, controllata da militari del dipendente n.o.rm.-aliquota radiomobile mentre, a bordo della propria autovettura, stava transitando in questa via dei tigli, esito ispezione veicolare e’ stata trovata in possesso di

n.5 (cinque) involucri contenenti complessivamente gr. 3,17 (trevrgdiciassette) di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”;

un 20enne, il quale, controllato da militari della stazione carabinieri di Cesenatico (FC) mentre stava stazionando su una panchina pubblica in questo viale via giardini al mare, ha spontaneamente consegnato un involucro contenente gr. 1,10 (unovrgdieci) di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”.

nr. 4 (quattro) patenti di guida ritirate;

nr. 16 (sedici) infrazioni al c.d.s. contestate;

nr. 9 (nove) perquisizioni/ispezioni personali e/o veicolari effettuate;

nr. 125 (centoventicinque) persone controllate;

nr. 3 (tre) esercizi pubblici controllati.

il Comandante

(Cap. Flavio Annunziata)