Cesenatico. Carabinieri denunciano un uomo per furto aggravato

Nei primi giorni di aprile, alle 2 di notte circa, un uomo, utilizzando un palo in ferro reperito nelle vicinanze, ha forzato la serranda di una tabaccheria ubicata lungo il viale Trento di Cesenatico. Una volta entrato all’interno, l’autore si impossessava di numerosi pacchetti di sigarette e gratta e vinci, per poi darsi alla fuga.

Dopo pochi minuti, giungeva sul posto una pattuglia della Stazione Carabinieri di Cesenatico che effettuava il sopralluogo. I militari raccoglievano subito importanti elementi e, successivamente, acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, effettuando la comparazione delle immagini con le banche dati in uso all’Arma. In particolare, grazie alla conoscenza dei soggetti di interesse presenti sul territorio, i carabinieri riuscivano in poche ore a individuare il presunto reo, un 48enne, già noto per vicende analoghe e che è stato denunciato per furto aggravato.

Sulla base degli elementi raccolti, il sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, che ha coordinato le indagini, ha emesso un decreto di perquisizione nei confronti del sospettato. I carabinieri quindi, si sono recati presso il suo domicilio, dove un’accurata perquisizione ha consentito di rinvenire tutta la refurtiva, che è stata poi restituita al legittimo proprietario, soddisfatto e grato per il lavoro dei militari dell’Arma.

L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora in questa provincia (su provvedimento dell’A.G. di Genova, disposto per analoghi reati contro il patrimonio avvenuti in quella località nel dicembre 2024), è stato colpito dalla più restrittiva misura cautelare in carcere disposta dall’A.G. di Genova, per cui nella giornata di domenica 6 aprile è stato rintracciato dai carabinieri di Cesenatico, arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Forlì.

Forlì 07.04.2025