Cesenatico celebra l’80° anniversario della Liberazione: eventi, memoria e pedalata nei luoghi della Resistenza

Un doppio appuntamento per ricordare, riflettere e rinnovare l’impegno civile. In occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, il Comune di Cesenatico propone due iniziative aperte alla cittadinanza per celebrare il 25 aprile, tra approfondimenti storici e partecipazione attiva.

Venerdì 18 aprile: la Resistenza tra Costituzione, lavoro e diritti

Alle 20:45, il Museo della Marineria ospiterà l’incontro “25 aprile: Resistenza sempre, Costituzione, lavoro e libertà”, organizzato da ANPI Cesenatico con SPI CGIL Forlì-Cesena.

Un momento di riflessione a più voci, con Marco Valbruzzi che interverrà sul tema “La Costituzione e il lavoro”, e Anna Saffi con un focus su “Le donne della Costituente e il lavoro femminile prima e dopo la Costituzione”. L’evento sarà seguito da un dibattito aperto al pubblico.

Giovedì 25 aprile: memoria attiva con la Pedalata della Liberazione

Il giorno della festa nazionale si aprirà alle 9:00 con la deposizione della corona al Cimitero cittadino, seguita, alle 9:30, dalla Pedalata della Liberazione.

Il percorso ciclistico, organizzato in collaborazione con la Rete Democratica Antifascista, partirà dal Cimitero per attraversare i luoghi simbolo della Resistenza a Cesenatico, con conclusione in Piazza Pio La Torre.

Le parole del Sindaco

«Il 25 aprile è una festa importante da celebrare e onorare nel modo migliore – ha dichiarato il sindaco Matteo Gozzoli – coinvolgendo tutta la nostra comunità nel ricordo e nella memoria della liberazione dal nazifascismo. Vi aspettiamo venerdì 18 al Museo della Marineria e poi il 25 aprile per le vie di Cesenatico, attraversando i luoghi della città dedicati ai partigiani».