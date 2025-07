Cesenatico. Continuano i controlli straordinari da parte dei carabinieri. 3 persone denunciate

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Savignano sul Rubicone, svolto prioritariamente in orario serale e notturno, per prevenire in particolare i reati contro il patrimonio.

I controlli, attuati nelle aree del territorio ritenute di maggiore interesse operativo, si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di tre persone, in particolare:

– un giovane per “oltraggio a P.U.” e “rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale”, poiché, sottoposto a controllo, si rifiutava di fornire le proprie generalità, offendendo i militari operanti. Nella circostanza veniva anche contravvenzionato per manifesta ubriachezza molesta;

–due uomini per “furto aggravato”, poiché sorpresi rispettivamente in possesso di un monopattino elettrico – poco prima asportato ai danni di un giovane – e di alcolici e generi alimentari – sottratti all’interno di un esercizio pubblico della zona ed occultati in uno zaino. L’intera refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari.

Forlì, 25.07.2025