Cesenatico. Controlli intensificati lungo la costa: diverse denunce da parte dei Carabinieri. Donna al volante senza aver mai conseguito la patente

Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno intensificato i controlli nei comuni della fascia costiera, tra cui Cesenatico, San Mauro Pascoli, Gatteo, Savignano sul Rubicone e Gambettola.

Durante queste operazioni, cinque persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica, con tassi alcolici che variano tra 0,85 g/l e 1,65 g/l. Un individuo si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolico. Inoltre, tre patenti sono state ritirate, tra cui quella di una donna denunciata per guida senza mai aver conseguito la patente e un altro caso di guida con patente revocata. In alcuni casi, le auto sono state sequestrate, mentre in altri sono state restituite ai legittimi proprietari.

Una persona con precedenti penali è stata denunciata per violazione del foglio di via obbligatorio, che le vieta di tornare a Cesenatico.

Infine, due giovani sono stati controllati in orario serale e trovati in possesso di coltelli a serramanico e di un tirapugni metallico, che sono stati sequestrati.