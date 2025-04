Cesenatico, controlli nell’entroterra rivierasco. Carabinieri denunciano tre persone

Nei giorni scorsi, la Compagnia Carabinieri di Cesenatico, ha pianificato una serie di servizi finalizzati prioritariamente alla prevenzione dei reati in genere e contro il patrimonio nonché al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli, svolti dai militari delle Stazioni Carabinieri di Gambettola e Savignano sul Rubicone, lungo la via Emilia e le aree del territorio di competenza ritenute più a rischio, si sono conclusi con la denuncia di tre persone alla Procura della Repubblica di Forlì, in particolare:

-un giovane per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, poiché nel corso di un controllo stradale, poi esteso all’abitazione, è stato trovato in possesso di complessivi 7 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana (già suddivisa in dosi pronte allo spaccio) sottoposta a sequestro;

-un 29enne per “ricettazione”, poiché trovato in possesso di un velocipede, che è risultato rubato a Cesena nei mesi scorsi e che è stato restituito al legittimo proprietario;

-un 40enne per “evasione”, connessa la violazione della misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione a cui era sottoposto.

Forlì, 17.04.2025