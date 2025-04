Cesenatico. Controlli stradali della Polizia Locale: denunciate tre persone

Continua anche il lavoro sulla sicurezza urbana

Cesenatico, 16 ottobre 2024_Continuano i servizi di controllo del territorio straordinari da parte della Polizia Locale di Cesenatico in tema di sicurezza stradali con pattugliamenti che vanno avanti fino anche alle 2 di notte.

Nell’ultimo fine settimana sono state tre le persone denunciate per essersi posti alla guida di veicoli a motore con tasso oltre gli 0,8 gr/l. Tra questi un giovane residente in provincia di Ravenna sanzionato per la recidiva del biennio. Quattro sono state invece le patenti ritirate con numerose anche le violazioni per le svolte vietate in statale, oggetto spesso di sinistri stradali.

Sul fronte della Sicurezza Urbana gli uomini del Comando di via Da Vinci hanno segnalato due cittadini stranieri quali assuntori di sostanze stupefacenti. Un cittadino straniero, invece, colto alla guida di monopattino elettrico, alla vista delle pattuglie ha tentato la fuga e prontamente raggiunto è stato trovato in possesso di 80 gr. di hashish. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Stessa sorte per un giovane siciliano trovato in possesso di cocaina e già gravato da numerosi precedenti.