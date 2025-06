Cesenatico: controlli straordinari dei Carabinieri. Bilancio: un arresto e due denunce

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, impiegando militari del Nucleo Radiomobile e delle Stazioni di Savignano sul Rubicone e Roncofreddo, con l’obiettivo di prevenire e reprimere reati di vario genere.

I controlli, effettuati in orario serale e notturno, si sono conclusi con un arresto e la denuncia di due persone. In dettaglio:

È stato arrestato un cittadino albanese in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna. L’uomo, condannato a oltre nove anni di reclusione per un cumulo di pene relative a reati quali tentato omicidio, traffico di sostanze stupefacenti, lesioni, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale commessi in provincia di Ferrara fino al 2017, era stato ammesso a fruire di una pena alternativa presso una struttura, dove però si era reso responsabile di ripetute violazioni. Dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Forlì per scontare il residuo della pena.

Due giovani sono stati denunciati per concorso in ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Durante un controllo stradale, i militari hanno intercettato un’autovettura risultata oggetto di furto a Rimini nel febbraio 2025. I due occupanti hanno tentato la fuga a piedi: il passeggero è stato bloccato immediatamente, mentre il conducente è stato identificato successivamente. Entrambi sono stati denunciati per i reati contestati e il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.