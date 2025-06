Cesenatico, controlli straordinari dei carabinieri durante la notte rosa. Diciannove persone denunciate e cinque segnalate

Lo scorso fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno intensificato i servizi di controllo durante la “notte rosa”, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere nonché al controllo della circolazione stradale volto al contrasto delle condotte di guida pericolose e all’uso e/o abuso di sostanze stupefacenti/alcoliche.

I controlli, svolti dai militari del Nucleo Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, si sono conclusi con la denuncia di diciassette persone alla Procura della Repubblica di Forlì, in particolare:

sei automobilisti per “guida in stato di ebbrezza” poiché, sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge, compresi tra 0,92 g/l e 1,87 g/l . Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena ed, i veicoli, affidati a persone di fiducia idonee alla guida;

due automobilisti per “guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti” poiché, risultati positivi ad accertamento pre-test, invitati a sottoposti ad accertamenti presso struttura sanitaria, hanno confermato la loro positività rispettivamente all’uso di cocaina e di cannabinoidi. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena ed, i veicoli, affidati a persone di fiducia idonee alla guida;

tre ulteriori automobilisti per “rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti” poiché, risultati positivi ad accertamento pre-test, si sono rifiutati di sottoposti ad accertamenti presso idonea struttura sanitaria. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena ed, i veicoli, affidati a persone idonee alla guida;

uno straniero per “guida senza patente”, poiché sorpreso alla guida della propria autovettura sprovvisto di patente di guida in precedenza revocata. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi;

un giovane per “porto abusivo di armi”, poiché trovato in possesso di due coltelli a serramanico con lame di medie dimensioni, sottoposti a sequestrato;

un giovane per “lesioni personali aggravate” poiché, nel corso di una lite con un altro ragazzo, gli lanciava addosso un coltello da cucina, procurandogli una lieve ferita. Trasportato in ospedale, per le cure del caso, è stato dimesso con alcuni giorni di prognosi;

due giovani per concorso in “tentato furto aggravato”, “porto abusivo di armi” e “ricettazione”, poiché sorpresi a rubare un portafoglio all’interno di un hotel. Nel corso degli accertamenti sono stati trovati in possesso di un coltello a serramanico (con lama di medie dimensioni- sottoposto a sequestro), un cacciavite (anch’esso sequestro), una tessera sanitaria oggetto di furto (sequestrata) ed una piccola dose di hashish – asseritamente per uso personale – sottoposta a sequestro amministrativo – per la quale sono stati segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena;

tre cittadini stranieri per “essersi trattenuti irregolarmente sul territorio nazionale”, poi avviati presso il competente Ufficio stranieri per la procedura di espulsione.

Nel corso del medesimo servizio, i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena tre giovani, quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di una modica quantità di hashish, asseritamente destinata ad un uso personale, che è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Forlì, 23 giugno 2025