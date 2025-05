Cesenatico, controlli straordinari dei Carabinieri: sei denunce e due segnalazioni per droga

Proseguono i controlli straordinari del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cesenatico. Nei giorni scorsi, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, insieme alle Stazioni dipendenti, hanno intensificato la vigilanza, soprattutto nelle ore serali e notturne, per contrastare i reati comuni e prevenire l’abuso di sostanze stupefacenti e alcol alla guida.

L’operazione ha portato alla denuncia di sei persone alla Procura della Repubblica di Forlì. In particolare, tre automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici compresi tra 1,00 e 1,43 g/l. Le loro patenti sono state ritirate e i veicoli affidati a persone idonee alla guida.

Una donna è stata denunciata per essersi rifiutata di sottoporsi all’alcoltest dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale. Anche in questo caso, patente ritirata e auto sequestrata ai fini della confisca.

Un uomo è risultato positivo alla cocaina dopo i controlli effettuati con pre-test salivare e accertamenti ematici, ed è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con relativo ritiro della patente.

Infine, un cittadino straniero è stato denunciato per soggiorno irregolare sul territorio nazionale ed è stato avviato alla procedura di espulsione.

Durante il servizio, i militari hanno inoltre segnalato due giovani alla Prefettura di Forlì-Cesena per uso personale di sostanze stupefacenti. I ragazzi sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana, successivamente sequestrate.

L’attività rientra in una strategia di prevenzione e controllo sempre più capillare da parte dell’Arma sul territorio.