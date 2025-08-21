Cesenatico. Da fine settembre ripartono i lavori di riqualificazione del Waterfront di Ponente. Verranno riqualificati due nuovi accessi al mare e un tratto di via Colombo

Cesenatico, 20 agosto 2025_ Dopo il primo stralcio di lavori che si è concluso all’inizio dell’estate, è già il momento di guardare avanti per la riqualificazione del Waterfront di Ponente con le operazioni che riprenderanno dalla fine di settembre al termine della stagione turistica. La riqualificazione comprenderà la strada di accesso al mare che costeggia il canale Zadina e si interseca con via Colombo, e l’accesso al mare di via Pinzon. Inoltre verrà completamente riqualificato anche il tratto di via Colombo dal Canale di Zadina fino all’intersezione con via de Varthema. Gli accessi al mare cambieranno volto con percorsi ciclo-pedonali, dotazioni urbane, illuminazione, spazi per il tempo libero, attrezzature sportive, un vero e proprio corridoio ecologico con specie vegetali d’alto fusto e specie verdi basse arbustive autoctone per ridurre le isole di calore, l’utilizzo di pavimentazioni drenanti e dai colori chiari e caldi delle terre per migliorare il microclima urbano. Sono già aperti e operativi – completi di attrezzi sportivi – gli accessi al mare di via Cabral e via Diaz ed è stata completata la riqualificazione del canale di Zadina che ha cambiato completamente volto alla zona.

Continuerà i lavori l’RTI composta da Cooperativa Braccianti Riminese, Consorzio Imprese Romagnole, Consorzio Edili Artigiani Ravenna. Il progetto è stato realizzato dallo studio “Laprimastanza” di Montiano. Nel 2022 in questa zona sono stati realizzati tutti i sottoservizi fognari che i residenti della zona aspettavano da oltre cinquant’anni. L’investimento totale è di € 5.404.269, 84 con il contributo della Regione Emilia-Romagna pari al 75% della spesa ammessa, € 4.053.201,63.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli

«Siamo già pronti per ripartire con la riqualificazione del Waterfont e aspetteremo ovviamente la fine della stagione turistica per rimettere in moto le operazioni in una delle zone strategiche della città. Andremo a intervenire su via Pinzon e sull’accesso al mare che costeggia il canale di Zadina completando tutta il rifiorire di quella zona. Inoltre, verrà riqualificato completamente anche via Colombo fino all’intersezione con via de Varthema», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.