Cesenatico. Da lunedì riprendono i lavori in via Cavour. Eseguirà le operazioni la ditta Coromano e la durata stimata dell’intervento è di un mese

Cesenatico, 23 aprile 2025_ Lunedì 28 aprile riprendono i lavori per il ripristino della fognatura bianca in via Cavour, nel tratto compreso tra via Mameli e via Maroncelli. A intervenire sarà la ditta Coromano di Fratta Terme con una durata prevista delle operazioni di un mese.

I lavori sono cominciati alla fine del mese di febbraio con la pulizia approfondita della fognatura e una video ispezione eseguita nel mese di marzo allo scopo di verificare l’entità precisa del danno. Una volta accertato il cedimento della condotta, i tecnici comunali hanno verificato tracciati e presenza di sottoservizi prima di passare all’ultima fase delle operazioni che stanno per partire. Il lavoro prevede la sostituzione delle condotte per un tratto di circa 15 metri, costituite da tubazioni circolari, e prevede un investimento di € 100.000,00.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli

«Il sistemo fognario di Cesenatico presente delle criticità strutturali che ci portiamo dietro da tempo, il tutto ovviamente messo a dura prova dal cambiamento climatico che ci porta eventi di pioggia e condizioni estreme come quello dell’ottobre scorso. In via Cavour abbiamo stanziato subito una cifra di somma urgenza e siamo intervenuti appena possibile ma la pulizia e e verifiche eseguite sula condotto hanno evidenziato un danno molto più complesso di quello che pensavamo. Da lunedì arriviamo alla fase finale dei lavori che si concluderanno entro la fine del mese», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.

Comune di Cesenatico